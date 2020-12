Natale arriva il GELO in varie città d’Italia (Di martedì 22 dicembre 2020) Temperature minime di Natale sulla base delle previsioni del modello matematico tedesco ICON.Ed ecco che abbiamo le prime proiezioni abbastanza attendibili della temperatura minima prevista durante la giornata di Natale, quando sull’Italia giungerà aria fredda che porterà i termometri verso valori prossimi alla media. A Natale non giungerà alcuna ondata di GELO, chiariamolo. Siamo d’inverno e dovrebbe fare freddo, non di certo sono normali i 20°C al pomeriggio. Il brusco abbassamento della temperatura si farà sentire soprattutto in montagna, qui la colonnina di mercurio scenderà parecchio, portandosi anche di poco sotto la norma. Stimiamo che a 1500 metri di quota si possono misurare temperature minime anche attorno a -10°C. Valori che non sono affatto eccezionali. Come abbiamo detto più volte, il giorno di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Temperature minime disulla base delle previsioni del modello matematico tedesco ICON.Ed ecco che abbiamo le prime proiezioni abbastanza attendibili della temperatura minima prevista durante la giornata di, quando sull’Italia giungerà aria fredda che porterà i termometri verso valori prossimi alla media. Anon giungerà alcuna ondata di, chiariamolo. Siamo d’inverno e dovrebbe fare freddo, non di certo sono normali i 20°C al pomeriggio. Il brusco abbassamento della temperatura si farà sentire soprattutto in montagna, qui la colonnina di mercurio scenderà parecchio, portandosi anche di poco sotto la norma. Stimiamo che a 1500 metri di quota si possono misurare temperature minime anche attorno a -10°C. Valori che non sono affatto eccezionali. Come abbiamo detto più volte, il giorno di ...

