Motocross | Jeffrey Herlings torna in sella tre mesi dopo il terribile incidente di Faenza

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) A quasi tree mezzo di distanza daldiè finalmenteto ad allenarsi sulla moto da cross per provare a presentarsi al via del Mondiale2021 nelle migliori condizioni possibili. Il fuoriclasse olandese avrà ancora trea disposizione per raggiungere uno stato di forma accettabile in vista del primo round stagionale, in programma a Muscat per il GP dell’Oman il 3 aprile., reduce dalla lesione del rachide cervicale accusata lo scorso 9 settembre durante le prove libere del GP di, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini del ritorno indiverse settimane di allenamenti ...