METEO Italia. Risorge l’inverno tra Natale e il 26, con NEVE a quote basse (Di martedì 22 dicembre 2020) METEO SINO AL 28 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione sta garantendo prevalenti condizioni METEO stabili e con temperature sopra media in questi primi giorni d’inverno a seguito del solstizio del 21 dicembre. Si tratta solo di una breve parentesi, in attesa di novità ormai imminenti che avranno un grosso impatto sull’andamento METEO nel corso del periodo festivo. L’esteso campo di alta pressione, ben strutturato su parte dell’Europa Centro-Meridionale farà registrare un graduale indebolimento fin da mercoledì 23 dicembre, momento nel quale si andranno a palesare importanti manovre invernali a livello europeo, con il progressivo affondo di una saccatura sospinta dalla discesa di un imponente blocco d’aia artica. La perturbazione, apripista di questo cambiamento, inizierà a determinare un peggioramento ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 dicembre 2020)SINO AL 28 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione sta garantendo prevalenti condizionistabili e con temperature sopra media in questi primi giorni d’inverno a seguito del solstizio del 21 dicembre. Si tratta solo di una breve parentesi, in attesa di novità ormai imminenti che avranno un grosso impatto sull’andamentonel corso del periodo festivo. L’esteso campo di alta pressione, ben strutturato su parte dell’Europa Centro-Meridionale farà registrare un graduale indebolimento fin da mercoledì 23 dicembre, momento nel quale si andranno a palesare importanti manovre invernali a livello europeo, con il progressivo affondo di una saccatura sospinta dalla discesa di un imponente blocco d’aia artica. La perturbazione, apripista di questo cambiamento, inizierà a determinare un peggioramento ...

