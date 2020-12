“Incomprensibile!” Frecciata ad Antonella Elia | ‘distrutta’ in due parole l’opinionista del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020)non è sicuramente dolce con lee molto spesso ha insultato pesantemente alcune concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. La sua uscita più celebre è stata sicuramente quella su Elisabetta Gregoraci, definita una ‘gatta in calore’ per i suoi atteggiamenti nella Casa con Pierpaolo Pretelli.del reality show ha sempre qualcosa da ridire su quasi tutte le protagonista del programma Mediaset e questo suo comportamento non piace a tutti. Ed ecco arrivare per lei critiche. Prima di soffermarci su chi ha contestato il suo modus operandi, bisogna comunque anche dire che la showgirl ha vissuto momenti delicati della sua vita: “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi di questo peso. Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei ...