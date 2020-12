FIFA 21 ha un pro-player di appena 14 anni da 300 vittorie e 0 sconfitte in FUT (Di martedì 22 dicembre 2020) In FIFA 21 è presente FIFA Ultimate Team, una modalità multiplayer in cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un pro player di 14 anni che ha registrato il record di 300 vittorie e zero sconfitte. Ogni giocatore riceve 30 partite da giocare a settimana, con ricompense migliori date in base a quante partite si vincono. Può essere difficile per chiunque vincere tutte e 30 le partite, ma a quanto pare, Anders non ha avuto alcun problema. Il record precedente era appartenuto al pro player del Manchester City Shellzz, che ha registrato 298 vittorie e zero sconfitte prima di perdere la sua 299 esima partita. Se vi state chiedendo quali sono le sue incredibili abilità, il pro ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) In21 è presenteUltimate Team, una modalità multiin cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un prodi 14che ha registrato il record di 300e zero. Ogni giocatore riceve 30 partite da giocare a settimana, con ricompense migliori date in base a quante partite si vincono. Può essere difficile per chiunque vincere tutte e 30 le partite, ma a quanto pare, Anders non ha avuto alcun problema. Il record precedente era appartenuto al prodel Manchester City Shellzz, che ha registrato 298e zeroprima di perdere la sua 299 esima partita. Se vi state chiedendo quali sono le sue incredibili abilità, il pro ...

Eurogamer_it : #FIFA21 ed il pro player di 14 che ha vinto 300 partite e zero sconfitte in Ultimate Team. - imdarkzone : @JOliveira10_ Caga no fifa, vai pro no valorant ?? - hydraxrr : @zStarmig Starmig le pro fifa - PietroCuomo : ?????? ?IL PORTICI 1906, SOCIETÀ PROFESSIONISTICA MILITANTE IN SERIE D, SBARCA NEL MONDO DEGLI ESPORTS COSTITUENDO LA… - PietroCuomo : @Poseidonleague @OffSidePage_ @NewsProclub @RTAllProClub @HouseOfProClub ?????? ?IL PORTICI 1906, SOCIETÀ PROFESSIONI… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA pro Ibrahimovic contro la EA Sports, la replica: "Trattiamo con FIFPro" Goal.com FIFA 21 FUT ed il pro player di 14 anni che ha registrato un record di 300 vittorie e zero sconfitte

In FIFA 21 è presente FIFA Ultimate Team, una modalità multiplayer in cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un pro player di 14 anni che ha registr ...

Chi è Mattia Agnese, eroe premiato "fair play Fifa"

Per questo la Fifa gli ha consegnato il Fifa Fair Play Award 2020 ... Mi piacerebbe diventare un calciatore pro, mi sto allenando sodo per questo”. Per il suo gesto eroico Mattia era già stato ...

In FIFA 21 è presente FIFA Ultimate Team, una modalità multiplayer in cui i giocatori si possono sfidare ogni settimana: ebbene, tra questi c'è Anders Vejrgang, un pro player di 14 anni che ha registr ...Per questo la Fifa gli ha consegnato il Fifa Fair Play Award 2020 ... Mi piacerebbe diventare un calciatore pro, mi sto allenando sodo per questo”. Per il suo gesto eroico Mattia era già stato ...