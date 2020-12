Crouch sicuro | “Salah ossessionato dai gol Lui e Mané non sono amici e si vede ma…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 dicembre 2020) Peternon le manda certo a dire riguardo al momento in casa Liverpool. Prima in classifica e con una potenza d'attacco non indifferente. L'ex centravanti ha voluto commentare le recenti prove dei Reds con particolare riferimento alla fame di gol dei due attaccanti Mohamede Sadio. Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, l'ex bomber non ha avuto peli sulla lingua relativamente al rapporto non proprio da "migliori" tra l'egiziano e il senegalese.e il rapportocaption id="attachment 1069305" align="alignnone" width="813"(getty images)/caption“Il Liverpool ha vinto tutto negli ultimi due anni e mi aspetto che mantenga la vetta della Premier League anche in questa stagione. Hanno una ...