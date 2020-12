Can Yaman sarà Sandokan con Luca Argentero e Alessandro Preziosi (Di martedì 22 dicembre 2020) I podcast che tanto successo stanno ottenendo negli Usa e in altre parti del mondo arriveranno presto anche in Italia e Can Yaman sarà Sandokan. Questi sono i primi dettagli che possiamo darvi sul progetto a cui stanno lavorando Lux Vide, nota casa di produzione per cinema e tv, e RTL 102.5 che si assumerà ‘onere di far arrivare i podcast nelle case delle persone. Ciliegina sulla torta sarà il “cast” di questo primo progetto che dovrebbe mettere insieme la tigre turca, è proprio il caso di dirlo, con Luca Argentero e Alessandro Preziosi, due pietre miliari del nostro cinema italiano. Il noto produttore televisivo Luca Bernabei ha anticipato che l’attore turco sarà protagonista di una nuova serie tv su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) I podcast che tanto successo stanno ottenendo negli Usa e in altre parti del mondo arriveranno presto anche in Italia e Can. Questi sono i primi dettagli che possiamo darvi sul progetto a cui stanno lavorando Lux Vide, nota casa di produzione per cinema e tv, e RTL 102.5 che si assumerà ‘onere di far arrivare i podcast nelle case delle persone. Ciliegina sulla tortail “cast” di questo primo progetto che dovrebbe mettere insieme la tigre turca, è proprio il caso di dirlo, con, due pietre miliari del nostro cinema italiano. Il noto produttore televisivoBernabei ha anticipato che l’attore turcoprotagonista di una nuova serie tv su ...

team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - eternamentemee : RT @Lii_dia_: CAN YAMAN E LUCA ARGENTERO IN UNA SERIE BASATA SU SANDOKAN... RAGA NON SO VOI, MA A ME STA PARTENDO LA MITRALE?? #rtl1025 ht… - lahdo_rim : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… - hey_vals : RT @team_world: CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast... e poi di… - McarocaDel : RT @UnitedYaman: Can Yaman per De Cecco, il migliore testimonial possibile ???? #CanYaman #CanYamanUnited -