Babbo Natale a domicilio di Salvamamme con Guido Aggiustagiocattoli (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “In un anno difficile come questo, in cui i bambini hanno gia’ tanto sofferto, mi sembra fondamentale ancor di piu’ creare un’atmosfera incantata. Come ogni anno ho riparato e rianimato bellissimi doni, grazie alla solidarieta’ immancabile dei miei aiutanti. Quindi, ho deciso di arrivare a domicilio nelle case dei piccoli con un magico grandissimo furgone, consegnando loro migliaia di pacchetti e vedere un sorriso di gioia nei loro occhi”. E’ quanto si legge nella nota di Salvamamme che da anni a Roma “restituisce nuova vita ai giocattoli rotti o fallati per i bimbi meno fortunati si e’ trasformato in Babbo Natale a domicilio per far si’ che ai bimbi e alle famiglie non mancassero i doni di Natale”. Quest’anno sara’ un Natale diverso dagli altri certamente, ma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “In un anno difficile come questo, in cui i bambini hanno gia’ tanto sofferto, mi sembra fondamentale ancor di piu’ creare un’atmosfera incantata. Come ogni anno ho riparato e rianimato bellissimi doni, grazie alla solidarieta’ immancabile dei miei aiutanti. Quindi, ho deciso di arrivare anelle case dei piccoli con un magico grandissimo furgone, consegnando loro migliaia di pacchetti e vedere un sorriso di gioia nei loro occhi”. E’ quanto si legge nella nota diche da anni a Roma “restituisce nuova vita ai giocattoli rotti o fallati per i bimbi meno fortunati si e’ trasformato inper far si’ che ai bimbi e alle famiglie non mancassero i doni di”. Quest’anno sara’ undiverso dagli altri certamente, ma ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Babbo Natale passa anche dalla Casa di #GFVIP... ed i nostri VIPPONI hanno avuto l'occasione di preparare dei regal… - emergenzavvf : Babbo Natale sull’autoscala per consegnare doni ai piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale della Valcamonica, in… - feellikehome_ : RT @etakuIIat: babbo natale, m sent na cazz d strana sensazione addosso, come se qualcuno mi avesse nominato, ma non so da chi potrebbe ven… - LaikaWinnie : RT @Bluerosye: Caro Babbo Natale, so che sei tanto occupato, però io ti aspetto da tanti anni... Vorrei tanto una famiglia con cui aspettar… -