Amici 20 | il daytime di oggi | la lettera di Alessandra Celentano a Tommaso

Il daytime di oggi oggi 22 dicembre è andata in onda un'altra puntata del daytime di ' Amici 20 ' su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. IL PASSO A DUE CON ROSA La professoressa Alessandra Celentano ha proposto al suo alunno Tommaso – finora il suo unico ballerino – di fare un passo a due con la compagna di classe Rosa, studentessa mal sopportata dalla Celentano, difatti i movimenti che Rosa esegue sono molto minimi. Nel daytime di oggi 22 dicembre è continuata la riconferma dei banchi e la Celentano ha visto la prima esibizione di Amici di Tommaso.

Oggi 22 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione.

L’esibizione del ballerino Tommaso dell’ultima puntata di Amici 20 non ha soddisfatto Alessandra Celentano ... quindi una volta tornato in casetta ha ricevuto una chiamata di Maria De Filippi. Nel ...

