Variante Covid, Ricciardi: «Inghilterra ha taciuto per mesi. Scuola? Difficile riaprire il 7 gennaio»

«Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa Variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe». Non le ha mandate certo a dire il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi. In un'intervista a 'Il Messaggero' questi ha spiegato che «la nuova Variante non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%». Tuttavia non pare alterata «la capacità protettiva del vaccino».

Variante Covid inglese nuovo caso sospetto, Spallanzani: «Finora no alterazioni preoccupanti»

Per il consulente del Ministero della Salute le misure prese a Natale sono insufficienti e «sarà Difficile riaprire le scuole il 7 gennaio».

