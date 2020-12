Serie B, Salernitana-Virtus Entella 2-1: Castori batte Vivarini all’Arecchi, la classifica aggiornata (Di martedì 22 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale di Salernitana-Virtus Entella.La quattordicesima giornata del campionato di Serie B, si è aperta con l'anticipo dell'Arecchi: i padroni di casa battono di misura i biancocelesti. La squadra di Castori, dopo un primo tempo deludente concluso in svantaggio a causa dalla rete realizzata da Mancosu, reagisce ad inizio ripresa con Tutino, abile di testa a sfruttare un cross dalla sinistra di Cicerelli e completa la rimonta con il rigore realizzato da Djuric. Gli ospiti, autori di un buon primo tempo, calano vistosamente nel secondo tempo concedendo due gol agli avversari.Di seguito, la classifica aggiornata.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale di.La quattordicesima giornata del campionato diB, si è aperta con l'anticipo dell'Arecchi: i padroni di casa battono di misura i biancocelesti. La squadra di, dopo un primo tempo deludente concluso in svantaggio a causa dalla rete realizzata da Mancosu, reagisce ad inizio ripresa con Tutino, abile di testa a sfruttare un cross dalla sinistra di Cicerelli e completa la rimonta con il rigore realizzato da Djuric. Gli ospiti, autori di un buon primo tempo, calano vistosamente nel secondo tempo concedendo due gol agli avversari.Di seguito, la.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

