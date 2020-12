Rimborso agli imputati assolti, l'Italia fa un primo passo (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato approvato in commissione Bilancio alla Camera l’emendamento Costa sul Rimborso agli imputati assolti. Una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, di un processo penale, ma che per la prima volta in Italia cambia l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la pena del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente. Migliaia di fascicoli aperti perché “alla Procura non costa nulla”, ma che spesso mandano sul lastrico innocenti che se pur ingiustamente messi sotto accusa devono anche pagare per dimostrare la loro innocenza. Oltre a dover già subire, irragionevolmente e ingiustamente, la pena del processo stesso. E se assolti nessuno li rimborsava per il torto subito. Anche se a sbagliare era lo Stato. Da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato approvato in commissione Bilancio alla Camera l’emendamento Costa sul. Una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, di un processo penale, ma che per la prima volta incambia l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la pena del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente. Migliaia di fascicoli aperti perché “alla Procura non costa nulla”, ma che spesso mandano sul lastrico innocenti che se pur ingiustamente messi sotto accusa devono anche pagare per dimostrare la loro innocenza. Oltre a dover già subire, irragionevolmente e ingiustamente, la pena del processo stesso. E senessuno li rimborsava per il torto subito. Anche se a sbare era lo Stato. Da ...

