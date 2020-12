Rai | aggredito da 40 persone in diretta tv | finisce in ospedale

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Clima teso nelle città italiane alle prese con la stretta anti-Covid del governo per le feste di Natale. A Roma una troupe della trasmissione Rai Storie italiane è stata aggredita nel pomeriggio in pieno centro, a Ponte Milvio, mentre stava filmando assembramenti in zona. Secondo quanto si apprende, i giornalisti si trovavano sul posto per documentare le violazioni delle regole per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Alla vista della troupe di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, (Continua..) un gruppo dihal’operatore, facendogli cadere la telecamera che pare sia rimasta danneggiata. Secondo le prime informazioni, gli aggressori potrebbero essere le legati al mondo gli ultras e del tifo organizzato. L’operatore Rai avrebbe riportato contusioni, ma ha rifiutato cure mediche ...