Perché non bisogna preoccuparsi della variante inglese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche la Sars-CoV-2, proprio come tutti i virus, va incontro a mutazioni. Trasformazioni del genere, è importante ricordarlo, sono tanto più numerose quanto più velocemente l’agente patogeno riesce a trasmettersi da un soggetto a un altro. Considerando che nell’ultimo anno il nuovo coronavirus ha infettato, in tutto il mondo, quasi 80 milioni di persone, uccidendone InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche la Sars-CoV-2, proprio come tutti i virus, va incontro a mutazioni. Trasformazioni del genere, è importante ricordarlo, sono tanto più numerose quanto più velocemente l’agente patogeno riesce a trasmettersi da un soggetto a un altro. Considerando che nell’ultimo anno il nuovo coronavirus ha infettato, in tutto il mondo, quasi 80 milioni di persone, uccidendone InsideOver.

matteorenzi : In #60secondi dico perché sul Covid non possiamo continuare a dare la colpa ai cittadini. Servono più risorse sulla… - chetempochefa : 'Un bambino su 5 che nasce sul pianeta non ha accesso a tutti i vaccini più elementari di cui ha bisogno. 1 milione… - rtl1025 : ?? Alex #Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiuder… - aloefinta : RT @Tremenoventi: Un po’ lo invidio il 2021 perché per fare bella figura non deve fare niente, come se ad un colloquio quello prima di te v… - Alessandro_Ill : RT @Bea_Mary84: Non so perché mi è appena comparso questo tweet in TL ma siccome ridere fa bene al cuore ve l’ho retwittato volentieri ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero