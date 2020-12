Omicidio Ansaldi, il giallo si infittisce: dinamica troppo violenta per una rapina (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si tinge ancora più di giallo l’Omicidio del dottore Stefano Ansaldi, avvenuto sabato scorso nei pressi della stazione centrale di Milano. Inizialmente si era pensato a un tentativo di rapina finito male, ma l’ipotesi sembra non convincere pienamente gli investigatori e gli inquirenti, guidati dal coordinatore aggiunto Laura Pedio e dal pm Adriano Scudieri. Accanto al corpo privo di vita del beneventano è stata infatti trovata la valigetta del medico e non è stato sottratto dal polso della vittima un prezioso rolex. Nessuna traccia, invece, del portafoglio e del cellulare. A lasciare perplessi è anche l’efferatezza dell’Omicidio, giudicata troppo violenta per una rapina. Le indagini si starebbero orientando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si tinge ancora più dil’del dottore Stefano, avvenuto sabato scorso nei pressi della stazione centrale di Milano. Inizialmente si era pensato a un tentativo difinito male, ma l’ipotesi sembra non convincere pienamente gli investigatori e gli inquirenti, guidati dal coordinatore aggiunto Laura Pedio e dal pm Adriano Scudieri. Accanto al corpo privo di vita del beneventano è stata infatti trovata la valigetta del medico e non è stato sottratto dal polso della vittima un prezioso rolex. Nessuna traccia, invece, del portafoglio e del cellulare. A lasciare perplessi è anche l’efferatezza dell’, giudicataper una. Le indagini si starebbero orientando ...

rep_milano : Omicidio del ginecologo Ansaldi per strada a Milano: tutto quello che sappiamo finora [di Oriana Liso, Massimo Pisa… - Italia_Notizie : Omicidio del ginecologo Ansaldi per strada a Milano: tutto quello che sappiamo finora - rep_milano : Omicidio del ginecologo Ansaldi per strada a Milano: tutto quello che sappiamo finora [di Oriana Liso, Massimo Pisa… - occhio_notizie : Emergono nuivi indizi sull'omicidio del dott. Stafano Ansaldi - Michele02828265 : La DESTRA da #Gelmini a #DECORATO, arriva come un avvoltoio e accusa #SALA di scarsa attenzione alla sicurezza desc… -