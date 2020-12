Natale e seconde case, quando è possibile andare: le indicazioni del governo tra zone gialle e arancioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) A Natale si può aggiungere un posto a tavola, anche due. E addirittura di più se si invitano ragazzi under 14. Dopo lo slalom tra i colori delle fasce in cui sarà diviso il paese dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli italiani si interrogano sul cenone natalizio e quello di Capodanno. Due persone, e non di più, possono spostarsi per andare da amici o parenti, dal conteggio sono esclusi i bambini sotto i 14 anni. E fin qui, più o meno, è tutto chiaro. Restano però diversi interrogativi. Uno dei quali interessa le seconde case. Durante il periodo delle feste, quindi dal 21 dicembre al 6 gennaio, ci si può spostare nella seconda casa? Per risolvere il quesito è utile consultare la FAQ del governo, che a precisa domanda spiegano: “Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Asi può aggiungere un posto a tavola, anche due. E addirittura di più se si invitano ragazzi under 14. Dopo lo slalom tra i colori delle fasce in cui sarà diviso il paese dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli italiani si interrogano sul cenone natalizio e quello di Capodanno. Due persone, e non di più, possono spostarsi perda amici o parenti, dal conteggio sono esclusi i bambini sotto i 14 anni. E fin qui, più o meno, è tutto chiaro. Restano però diversi interrogativi. Uno dei quali interessa le. Durante il periodo delle feste, quindi dal 21 dicembre al 6 gennaio, ci si può spostare nella seconda casa? Per risolvere il quesito è utile consultare la FAQ del, che a precisa domanda spiegano: “Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni ...

italiaserait : Natale e seconde case, quando è possibile andare: le indicazioni del governo tra zone gialle e arancioni - IstVendramini : Il Natale visto dalle Classi seconde. I lavori sono stati realizzati durante la settimana DAD: - CorriereAlpi : Veneti in fuga nelle seconde case del Bellunese, gli alberghi invece stanno decidendo sulle aperture di Natale, mol… - MiPnamic : RT @iltrumpo: Nel prossimo decreto verrà spiegato bene come raggiungere le seconde case anche se non ce l’avete. #Natale #DecretoNatale - Genjuro75 : RT @iltrumpo: Nel prossimo decreto verrà spiegato bene come raggiungere le seconde case anche se non ce l’avete. #Natale #DecretoNatale -

Ultime Notizie dalla rete : Natale seconde Decreto Natale: dalle seconde case alle visite ai parenti, cosa si può fare (e come) GenovaToday Natale e seconde case, quando è possibile andare: le indicazioni del governo tra zone gialle e arancioni

A Natale si può aggiungere un posto a tavola, anche due. E addirittura di più se si invitano ragazzi under 14. Dopo lo slalom tra i colori delle fasce in cui sarà diviso il paese dal 21 dicembre al 6 ...

Dl Natale, ecco le principali regole per le festività previste dall’ultimo decreto

A partire da oggi fino 6 di gennaio le regole anti contagio volute dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus rischiano di creare non poca confusione. Seconde case, la messa, le visite a pare ...

A Natale si può aggiungere un posto a tavola, anche due. E addirittura di più se si invitano ragazzi under 14. Dopo lo slalom tra i colori delle fasce in cui sarà diviso il paese dal 21 dicembre al 6 ...A partire da oggi fino 6 di gennaio le regole anti contagio volute dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus rischiano di creare non poca confusione. Seconde case, la messa, le visite a pare ...