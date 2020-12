Maze Runner - Il labirinto e il pericolo dei serpenti sul set (Di lunedì 21 dicembre 2020) La produzione di Maze Runner - Il labirinto si è dovuta occupare dei serprenti presenti sul set prima di poter dare il via alle riprese. Prima dell'inizio delle riprese di Maze Runner - Il labirinto, la produzione è stata costretta ad assumere quindici esperti di serpenti per assicurarsi che le aree in cui gli attori avrebbero dovuto recitare fossero prive di questi animali pericolosi. In due settimane gli esperti e gli incantatori di ofidi hanno trovato venticinque serpenti velenosi, alcuni dei quali potenzialmente letali per gli esseri umani. Il più grande di questi, scoperto pochi giorni prima dell'inizio delle riprese, era un serpente a sonagli di circa un metro e mezzo. Le riprese del film sono iniziate a Baton Rouge, nelle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) La produzione di- Ilsi è dovuta occupare dei serprenti presenti sul set prima di poter dare il via alle riprese. Prima dell'inizio delle riprese di- Il, la produzione è stata costretta ad assumere quindici esperti diper assicurarsi che le aree in cui gli attori avrebbero dovuto recitare fossero prive di questi animalisi. In due settimane gli esperti e gli incantatori di ofidi hanno trovato venticinquevelenosi, alcuni dei quali potenzialmente letali per gli esseri umani. Il più grande di questi, scoperto pochi giorni prima dell'inizio delle riprese, era un serpente a sonagli di circa un metro e mezzo. Le riprese del film sono iniziate a Baton Rouge, nelle ...

