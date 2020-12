La sc***o Giletti | la chat degli orrori Messaggio dalla stanza delle torture | l' ultimo orrore di Alberto Genovese | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) "Io sc***po con questa". Massimoa Non è l'Arena su La7 mostra l'dinellacon Daniele Leali, l'amico dell'imprenditore accusato di violenza sessuale da varie ragazze. Siamo a mezzanotte del 20 ottobre, a Terrazza Sentimento, la casa milanese di. "Questa" è la 18enne che ha denunciato gli abusi. La festa è finita, Leali (che l'ha organizzato invitando amici e mo) se ne sta per andare e chiede a, chiuso in camera da letto con la giovanissima (ci resterà 20 ore), se intende salutarlo. "Andiamo via tutti? Che vuoi fare?", domanda su Whatsapp Leali. Dopo due minuti risponde: "Iocon questa". "Ok - replica Leali - ...