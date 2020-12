Inter, non c’è più spazio per Nainggolan: l’ultimo indizio sulla cessione (Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è aria di divorzio fra l’Inter e Radja Nainggolan. Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. La situazione attuale C’è aria di divorzio fra l’Inter e Radja Nainggolan. Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando come il centrocampista belga non sia stato nemmeno convocato per la partita contro lo Spezia. Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, che lo ha bocciato o più semplicemente non lo ritiene funzionale alla sua idea di calcio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è aria di divorzio fra l’e Radja. Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. La situazione attuale C’è aria di divorzio fra l’e Radja. Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando come il centrocampista belga non sia stato nemmeno convocato per la partita contro lo Spezia. Il Ninja non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, che lo ha bocciato o più semplicemente non lo ritiene funzionale alla sua idea di calcio. Leggi su Calcionews24.com

È intuitivo e veloce, non fa recuperare i tempi agli avversari. Poi è anche uno che si inserisce e va a riempire l’area di rigore. Sensi è quello che manca all’Inter. Non ha il dribbling diretto, ma ...

Hakimi, la freccia dell'Inter che fa gol e ascolta Ghali

E' nato in Spagna ma ha scelto il Marocco, la Coppa d'Africa e non l'Europeo. È musulmano e segue il Ramadan. Ritratto dell'esterno ...

È intuitivo e veloce, non fa recuperare i tempi agli avversari. Poi è anche uno che si inserisce e va a riempire l'area di rigore. Sensi è quello che manca all'Inter. Non ha il dribbling diretto, ma ...

E' nato in Spagna ma ha scelto il Marocco, la Coppa d'Africa e non l'Europeo. È musulmano e segue il Ramadan. Ritratto dell'esterno ...