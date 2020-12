I genitori di Zaki: “Nostro figlio è esausto, rilasciatelo immediatamente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Sabato scorso abbiamo visto il nostro Patrick e ci è apparso esausto. Non sembra più se stesso e vederlo in quelle condizioni ci ha spezzato il cuore“. Queste le parole della mamma e del papà di Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere da dieci mesi per un post pubblicato sui social network in cui avrebbe invocato la rivolta e la destabilizzazione dello Stato. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Sabato scorso abbiamo visto il nostro Patrick e ci è apparso esausto. Non sembra più se stesso e vederlo in quelle condizioni ci ha spezzato il cuore“. Queste le parole della mamma e del papà di Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere da dieci mesi per un post pubblicato sui social network in cui avrebbe invocato la rivolta e la destabilizzazione dello Stato.

amnestyitalia : #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa impo… - LuigiMaddaluna : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… - vitcastagna : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… - Valenti41000153 : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… - Titty43815 : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… -

Ultime Notizie dalla rete : genitori Zaki I genitori di Zaki: "Nostro figlio è esausto, rilasciatelo immediatamente" - DIRE.it Dire Egitto. Zaki, “sono esausto fisicamente e depresso”. Genitori: “rivogliamo nostro figlio”

AgenPress-“Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre io sono qui invece ...

Patrick Zaki alla madre: "Sono esausto fisicamente e depresso"

"Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c'è un momento importante nell'anno accademico, mentre io sono qui invece di essere ...

AgenPress-“Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre io sono qui invece ..."Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c'è un momento importante nell'anno accademico, mentre io sono qui invece di essere ...