“Ho diritto ai ristori, ma all’Agenzia delle entrate è tutto bloccato. Se non fosse per i miei sarei per strada!” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continuiamo a condividere le lettere per dare voce alle persone che sono state abbandonate dal governo. Di seguito il testo di una testimonianza inviataci da Rebecca Zacchi: “Buongiorno. Sono una cittadina italiana con diritto al ristori ma la mia commercialista mi ha comunicato due giorni fa che è tutto bloccato. Le agenzie delle entrate non stanno erogando i soldi e ad oggi non ho ancora ricevuto quello che mi spetta. Sono un personal trainer con regolare p.i. ed è da fine ottobre che ho dovuto chiudere il mio studio privato dove ricevo al 90% singole persone per lezioni individuali di pilates su grandi macchinari. Se non fosse per i miei genitori sarei per strada. È la mia unica fonte di reddito! Se mi aiuta la ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continuiamo a condividere le lettere per dare voce alle persone che sono state abbandonate dal governo. Di seguito il testo di una testimonianza inviataci da Rebecca Zacchi: “Buongiorno. Sono una cittadina italiana conalma la mia commercialista mi ha comunicato due giorni fa che è. Le agenzienon stanno erogando i soldi e ad oggi non ho ancora ricevuto quello che mi spetta. Sono un personal trainer con regolare p.i. ed è da fine ottobre che ho dovuto chiudere il mio studio privato dove ricevo al 90% singole persone per lezioni individuali di pilates su grandi macchinari. Se nonper igenitoriper strada. È la mia unica fonte di reddito! Se mi aiuta la ...

Filipporossi80 : Alcuni protestano contro l'intenzione di non prorogare il #bloccosfratti. È vero che la #casa è un #diritto, ma bis… - Nonha_stata : @Napolentone1 Veramente in tutta Italia funziona diversamente, se tu non chiudi un’attività ma impedisci di vendere… - BalassoDaniele : @GiuseppeConteIT mia moglie è una lavoratrice internittente che solo ora a termini scaduti ha saputo di avere dirit… - RendinaPaolo : ?? Nuovo Podcast! 'News di Natale' su @Spreaker #bilancio #colore #covid #decreto #fisco #hub #iva #natale #news… - Profilo3Marco : RT @cocchi2a: @Storace @Rinaldi_euro Perché finge di non sapere che adesso nelle mense dei poveri vanno anche quelli che lavorano in nero e… -

Ultime Notizie dalla rete : diritto ristori Decreto Ristori, via libera definitivo della Camera con la fiducia Il Fatto Quotidiano Scadenze cassa integrazione COVID 19 ed esclusioni

E' disponibile fra i nostri strumenti gratuiti il tool in excel per il calcolo della Cassa Integrazione, realizzato in collaborazione con Diritto.it e Commercialista telematico e realizzato dal Prof.

Ristoranti e bar a Roma: «I ristori statali sono insufficienti»

Secondo le stime di Luciano Sbraga, direttore della Fipe-Confcommercio, con le nuove chiusure (dieci giorni in zona rossa e quattro in arancione) si perdono 190 milioni. Da solo il 25 dicembre vale 15 ...

E' disponibile fra i nostri strumenti gratuiti il tool in excel per il calcolo della Cassa Integrazione, realizzato in collaborazione con Diritto.it e Commercialista telematico e realizzato dal Prof.Secondo le stime di Luciano Sbraga, direttore della Fipe-Confcommercio, con le nuove chiusure (dieci giorni in zona rossa e quattro in arancione) si perdono 190 milioni. Da solo il 25 dicembre vale 15 ...