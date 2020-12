Elettra Lamborghini, anche la sneaker è graffiante (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una sneaker in limited edition, ideata e realizzata in esclusiva per AW LAB: la vulcanica e irrefrenabile Elettra Lamborghini – con tutta l’energia di cui solo una neosposa può essere capace – torna sulle scene. Questa volta non per sfornare un tormentone pem pem, ma per lanciare una scarpa da ginnastica. Ovviamente animalier. Ovviamente scintillante. Ovviamente very bold. Le sneaker Elettra Lamborghini X AW Lab. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una sneaker in limited edition, ideata e realizzata in esclusiva per AW LAB: la vulcanica e irrefrenabile Elettra Lamborghini – con tutta l’energia di cui solo una neosposa può essere capace – torna sulle scene. Questa volta non per sfornare un tormentone pem pem, ma per lanciare una scarpa da ginnastica. Ovviamente animalier. Ovviamente scintillante. Ovviamente very bold. Le sneaker Elettra Lamborghini X AW Lab.

Vale il pensiero. Mai come in questo Natale intimo. Chi scarta un regalo vorrebbe sempre rimanere a bocca aperta. Ecco qualche idea sfiziosa per far scaturire un sorriso ...

Elettra Lamborghini al GfVip. Ecco i botti di Capodanno

Una Lamborghini al Grande Fratello Vip 5 ed è quella più famosa: Elettra Lamborghini, la regina del "twerking", terrà ...

