Coronavirus: Ue acquista 20 mln test rapidi da Abbott e Roche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bruxelles, 21 dic. (Adnkronos) - La Commissione Europea ha siglato un contratto quadro con le case farmaceutiche Abbott e Roche, che le consentirà di acquistare 20 mln di test rapidi antigenici, per un ammontare massimo di 100 mln di euro, finanziato dallo strumento per gli aiuti di emergenza (Esi). I test saranno a disposizione degli Stati membri a partire dal gennaio 2021. La Commissione ha anche adottato una proposta di raccomandazione al Consiglio per stabilire un quadro comune Ue per i test rapidi antigenici, che garantirà l'utilizzo uniforme, la validazione e il riconoscimento di questi test in tutta l'Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bruxelles, 21 dic. (Adnkronos) - La Commissione Europea ha siglato un contratto quadro con le case farmaceutiche, che le consentirà dire 20 mln diantigenici, per un ammontare massimo di 100 mln di euro, finanziato dallo strumento per gli aiuti di emergenza (Esi). Isaranno a disposizione degli Stati membri a partire dal gennaio 2021. La Commissione ha anche adottato una proposta di raccomandazione al Consiglio per stabilire un quadro comune Ue per iantigenici, che garantirà l'utilizzo uniforme, la validazione e il riconoscimento di questiin tutta l'Ue.

TV7Benevento : Coronavirus: Ue acquista 20 mln test rapidi da Abbott e Roche... - 123stoka : RT @ConcettaRusso4: @AntonioSocci1 Si chiama “Bamlanivimab o Cov555”, prodotto in uno stabilimento di Latina. Salva la vita ai malati di Co… - MAURO72016404 : RT @ConcettaRusso4: @AntonioSocci1 Si chiama “Bamlanivimab o Cov555”, prodotto in uno stabilimento di Latina. Salva la vita ai malati di Co… - Nosey68 : RT @ConcettaRusso4: @AntonioSocci1 Si chiama “Bamlanivimab o Cov555”, prodotto in uno stabilimento di Latina. Salva la vita ai malati di Co… - FFlyer77 : RT @ConcettaRusso4: @AntonioSocci1 Si chiama “Bamlanivimab o Cov555”, prodotto in uno stabilimento di Latina. Salva la vita ai malati di Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus acquista Coronavirus: Ue acquista 20 mln test rapidi da Abbott e Roche Il Tempo Coronavirus: Ue acquista 20 mln test rapidi da Abbott e Roche

Bruxelles, 21 dic. (Adnkronos) – La Commissione Europea ha siglato un contratto quadro con le case farmaceutiche Abbott e Roche, che le consentirà di acquistare 20 mln di test rapidi antigenici, per u ...

Ex nerazzurri e prestiti dal Pisa: Covid-19, costretti a giocare in 9 e con la febbre

Casertana-Viterbese diventa un caso nazionale. In 6, tra prestiti ed ex giocatori del Pisa, coinvolti. Izzillo: "Vergognoso, siamo pedine che servono per far andare avanti il loro spettacolo".

Bruxelles, 21 dic. (Adnkronos) – La Commissione Europea ha siglato un contratto quadro con le case farmaceutiche Abbott e Roche, che le consentirà di acquistare 20 mln di test rapidi antigenici, per u ...Casertana-Viterbese diventa un caso nazionale. In 6, tra prestiti ed ex giocatori del Pisa, coinvolti. Izzillo: "Vergognoso, siamo pedine che servono per far andare avanti il loro spettacolo".