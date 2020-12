Variante Covid, a mezzanotte la Francia chiude le frontiere con il Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è grande preoccupazione in Europa per la nuova Variante Covid scoperta nel Regno Unito. «Purtroppo è fuori controllo», ha affermato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Dobbiamo assolutamente metterla sotto controllo», ha evidenziato Hancock con tono urgente. Intanto i Paesi Ue corrono ai ripari, inizialmente in ordine sparso, anche se ora la linea – proposta dalla Francia – è quella di convocare un vertice europeo (o perlomeno una riunione a tre) per stabilire linee comuni di gestione della nuova emergenza. Dopo che Germania e Italia avevano bloccato i voli con il Regno Unito, in serata è intervenuto anche il ministro dei trasporti francese che ha annunciato la chiusura della frontiera per «almeno ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è grande preoccupazione in Europa per la nuovascoperta nel. «Purtroppo è fuori controllo», ha affermato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Dobbiamo assolutamente metterla sotto controllo», ha evidenziato Hancock con tono urgente. Intanto i Paesi Ue corrono ai ripari, inizialmente in ordine sparso, anche se ora la linea – proposta dalla– è quella di convocare un vertice europeo (o perlomeno una riunione a tre) per stabilire linee comuni di gestione della nuova emergenza. Dopo che Germania e Italia avevano bloccato i voli con il, in serata è intervenuto anche il ministro dei trasporti francese che ha annunciato la chiusura della frontiera per «almeno ...

