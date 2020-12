Saraniti | “E’ mancata cattiveria | dobbiamo essere più concreti” E su Lucca…

Leggi su mediagol

(Di domenica 20 dicembre 2020) Parola ad Andrea.Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Vibonese, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza". Di seguito, le sue dichiarazioni."Il mister aveva preparato bene la partita, poi in campo ci sono anche gli avversari. La Vibonese è una squadra ordinata che ha fatto bene nelle ultime gare. Ci è mancato un pizzico di fortuna sotto-porta, siamo il Palermo ecercare di vincere ogni partita. Ci è mancato qualcosa offensivamente parlando. Sono cose che succedono, purtroppo il difensore della Vibonese è riuscito a salvare il gol sulla linea", ha detto."Giocare in trasferta è diverso perché le squadre tendono a difendersi, oggi la Vibonese non ha giocato così ma è. ...