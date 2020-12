Mark Wahlberg: la star di Chang-Chi lo accusa in un vecchio tweet, poi cancellato (Di domenica 20 dicembre 2020) Mark Wahlberg accusato di aggressione nel tweet di Simu Liu, star del film Marvel Chang-Chi, che poi ha spiegato le ragioni del suo gesto. Simu Liu, star del film Marvel Shang-Chi, è finito al centro di alcune polemiche dopo aver cancellato un vecchio tweet scritto da lui stesso contro Mark Wahlberg. L'attore ha quindi spiegato il motivo della sua scelta, rispondendo alle critiche attraverso un lungo post su Instagram. Nei giorni scorsi è stato annunciato che Simu Liu e Mark Wahlberg saranno i protagonisti di Arthur The King, il nuovo film diretto da Simon Cellan Jones. Il fatto di dover condividere il set con il collega ha però spinto l'attore canadese ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020)to di aggressione neldi Simu Liu,del film Marvel-Chi, che poi ha spiegato le ragioni del suo gesto. Simu Liu,del film Marvel Shang-Chi, è finito al centro di alcune polemiche dopo averunscritto da lui stesso contro. L'attore ha quindi spiegato il motivo della sua scelta, rispondendo alle critiche attraverso un lungo post su Instagram. Nei giorni scorsi è stato annunciato che Simu Liu esaranno i protagonisti di Arthur The King, il nuovo film diretto da Simon Cellan Jones. Il fatto di dover condividere il set con il collega ha però spinto l'attore canadese ...

Shang-Chi, Simu Liu critica un celebre attore e poi rimuove i post: piovono critiche

Il protagonista del cinecomic Marvel aveva duramente accusato un noto collega in un vecchio post. Poi se lo ritrova come co-star in un nuovo film e cancella tutto preventivamente: ma il web non perdon ...

