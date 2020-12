Liguria, medici in ferie e assalto agli ospedali. Due settimane a rischio (Di domenica 20 dicembre 2020) Pesano le festività e la mancanza di un piano anti-affollamento. Le rassicurazioni dei mutualisti: «L’assistenza sarà garantita» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 dicembre 2020) Pesano le festività e la mancanza di un piano anti-affollamento. Le rassicurazioni dei mutualisti: «L’assistenza sarà garantita»

ramses09975976 : RT @SimonaBosch: @Corriere Sono gli altri che non contano bene i decessi Covid o, come hanno già detto Presidente ordine medici liguria Za… - SimonaBosch : @Corriere Sono gli altri che non contano bene i decessi Covid o, come hanno già detto Presidente ordine medici lig… - infoitsalute : il 91% fra medici infermieri e ospiti di RSA della Liguria ha detto sì al vaccino anti-Covid - microcerotis : La corsa per dotarsi dei congelatori - Rep_Salute : Covid-19: cosa è andato storto in Liguria: Giornalisti, medici e avvocati, hanno realizzato un 'libro bianco' per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria medici Liguria, medici in ferie e assalto agli ospedali. Due settimane a rischio Il Secolo XIX Covid, sedici giorni per sperare: le 400 dosi del vaccino day a medici, infermieri e Rsa

si tratta di 90 unità fra medici e infermieri, e 61 fra operatori socio sanitario e amministrativi. Si tratta però di numeri che subiscono continue variazioni. Da qualche giorno in Liguria è ...

La Croce Bianca Genovese ha un nuovo centro mobile di rianimazione

Genova – Un nuovo centro mobile di rianimazione, tra i più moderni della Liguria, per le dotazioni sia interne che esterne, per la Croce Bianca Genovese. Il mezzo, dono acquistato grazie alla donazion ...

si tratta di 90 unità fra medici e infermieri, e 61 fra operatori socio sanitario e amministrativi. Si tratta però di numeri che subiscono continue variazioni. Da qualche giorno in Liguria è ...Genova – Un nuovo centro mobile di rianimazione, tra i più moderni della Liguria, per le dotazioni sia interne che esterne, per la Croce Bianca Genovese. Il mezzo, dono acquistato grazie alla donazion ...