La Telemedicina | una metodologia in progress

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi con il termine «» si intende un insieme di tecniche mediche e informatiche che consentono la cura a distanza dei pazienti, la collaborazione fra i diversi professionisti della salute e la fruizione di numerosi servizi sanitari. Infatti, secondo le Linee di indirizzo nazionali del Ministero della Salute (2014), laè definita come «una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Tecnology (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. Lacomporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la ...