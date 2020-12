Kevin Durant è tornato | “Sto ritrovando le sensazioni giuste” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il giocatore dei Brooklyn Nets è pronto a ricominciare dopo uno stop di un anno e mezzo. E dalle parole di Kevin Durant emerge grande fiducia per il futuro: “Mi sento bene, ma sono convinto di poter crescere ancora”. Kevin Durant si dice pronto ad aggredire la prossima stagione in NBA. Dopo un’intera annata a L'articolo Kevin Durant è tornato “Sto ritrovando le sensazioni giuste” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Il giocatore dei Brooklyn Nets è pronto a ricominciare dopo uno stop di un anno e mezzo. E dalle parole diemerge grande fiducia per il futuro: “Mi sento bene, ma sono convinto di poter crescere ancora”.si dice pronto ad aggredire la prossima stagione in NBA. Dopo un’intera annata a L'articolo“Stole” proviene da www.meteoweek.com.

