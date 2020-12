Investì e uccise due giovani | Pietro Genovese condannato a 8 anni di carcere

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) È statoad 8di, figlio del regista Paolo, che l’anno scorsoGaia e Camilla investendole con la sua auto mentre le dueattraversavano la strada. Il ragazzo scoppia in lacrime, chiede agli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi “e adesso cosa succederà?”. Una situazione difficile, sono momenti di lacerante sconforto.dice: “Alla mia disperazione per la morte delle ragazze si aggiunge altra disperazione, non mi aspettavo una pena così severa”. È frastornato. Il Pubblico Ministero Roberto Felici aveva avanzato una pena più mite, 5. Il 21enne ribadisce sempre le stesse considerazioni “ho visto le ragazze, ricordo di essere partito col ...