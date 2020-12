Inter-Spezia: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Inter a San Siro cerca il sorpasso momentaneo in vetta al Milan. I nerazzurri sfideranno l’ottimo Spezia di Italiano che cerca una grande impresa alla “prima alla Scala” del calcio. Queste le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajl, Terzi, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Mora; Acampora, Nzola, Gyasi. All. Italiano Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) L’a San Siro cerca il sorpasso momentaneo in vetta al Milan. I nerazzurri sfideranno l’ottimodi Italiano che cerca una grande impresa alla “prima alla Scala” del calcio. Queste le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajl, Terzi, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Mora; Acampora, Nzola, Gyasi. All. Italiano Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

