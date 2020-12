Infortunio Correa: problema al polpaccio per l’argentino (Di domenica 20 dicembre 2020) che si accomoderà in tribuna per la sfida contro il Napoli Tegola dell’ultimo minuto per la Lazio di Simone Inzaghi. Joaquin Correa ha accusato un problema al polpaccio e sarà quindi indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli. l’argentino non va neanche in panchina ma si accomoderà in tribuna: spazio a Caicedo-Immobile in attacco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) che si accomoderà in tribuna per la sfida contro il Napoli Tegola dell’ultimo minuto per la Lazio di Simone Inzaghi. Joaquinha accusato unale sarà quindi indisponibile per la sfida di questa sera contro il Napoli.non va neanche in panchina ma si accomoderà in tribuna: spazio a Caicedo-Immobile in attacco. Leggi su Calcionews24.com

tuttonapoli : UFFICIALE - Lazio, infortunio muscolare per Correa: in tribuna col Napoli - marinabeccuti : Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali. Correa out per infortunio - Torinogranatait : Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali. Correa out per infortunio - Enrico1306 : Infortunio per #Correa: l'argentino in tribuna. Gioca #Caicedo - savex90 : @esistenzialinte Con il nuovo infortunio di ibra devo scegliere chi affiancare a lozano ribery.. Pensa che ho scelt… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Correa Infortunio muscolare per Correa Fantacalcio.it Infortunio Correa: problema al polpaccio per l’argentino

Infortunio Correa: problema al polpaccio per l’argentino che si accomoderà in tribuna per la sfida contro il Napoli ...

Infortunio muscolare per Correa

Problema muscolare per Joaquin Correa: l'attaccante argentino della Lazio non sarà neanche in panchina per la sfida con il Napoli di questa sera. Queste le ultime sulle sue condizioni.

Infortunio Correa: problema al polpaccio per l’argentino che si accomoderà in tribuna per la sfida contro il Napoli ...Problema muscolare per Joaquin Correa: l'attaccante argentino della Lazio non sarà neanche in panchina per la sfida con il Napoli di questa sera. Queste le ultime sulle sue condizioni.