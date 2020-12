Cagliari, Di Francesco: “Siamo stati tutti poco brillanti in attacco e poco lucidi su gol preso” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky al termine del match contro l'Udinese finito 1-1: "Siamo entrati in campo con la voglia di portare a casa i tre punti ma in campo c'è sempre l'avversario e l'Udinese arrivava da un ottimo momento di forma, con un giocatore che fa la differenza come De Paul. Dopo il pareggio dell'Udinese Siamo cresciuti, abbiamo effettuato un forcing importante per cercare di vincerla, non ci Siamo riusciti. Dispiace non aver preso i 3 punti, ma bisogna anche dare merito agli avversari che hanno dimostrato di essere un complesso solido, forte fisicamente, con giocatori di alta qualità, in primis De Paul, uno che fa la differenza”.Cagliari ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Il tecnico delEusebio Diha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky al termine del match contro l'Udinese finito 1-1: "entrati in campo con la voglia di portare a casa i tre punti ma in campo c'è sempre l'avversario e l'Udinese arrivava da un ottimo momento di forma, con un giocatore che fa la differenza come De Paul. Dopo il pareggio dell'Udinesecresciuti, abbiamo effettuato un forcing importante per cercare di vincerla, non ciriusciti. Dispiace non averi 3 punti, ma bisogna anche dare merito agli avversari che hanno dimostrato di essere un complesso solido, forte fisicamente, con giocatori di alta qualità, in primis De Paul, uno che fa la differenza”....

