Assunzione docenti di sostegno, sì a concorso snello per specializzati. Passa l’emendamento (Di domenica 20 dicembre 2020) Passa il commissione bilancio l'emendamento per l'avvio di un concorso per l'Assunzione di docenti di sostegno specializzati. A darne notizia il Movimento 5 stelle che in un comunicato annuncia l'approvazione incommissione Bilancio degli emendamenti alla manovra per la scuola L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 dicembre 2020)il commissione bilancio l'emendamento per l'avvio di unper l'didi. A darne notizia il Movimento 5 stelle che in un comunicato annuncia l'approvazione incommissione Bilancio degli emendamenti alla manovra per la scuola L'articolo .

orizzontescuola : Assunzione docenti di sostegno, sì a concorso snello per docenti specializzati. Passa l’emendamento - orizzontescuola : Sostegno, al via concorsi semplificati per assunzione docenti specializzati. Emendamento Bilancio approvato - valechindamo : RT @monacelt: No. Gli interventi su istruzione prevedono, ad es, riforme di carriere e meccanismi di assunzione docenti nella scuola. OK. ??… - TrevisiMaree : RT @monacelt: No. Gli interventi su istruzione prevedono, ad es, riforme di carriere e meccanismi di assunzione docenti nella scuola. OK. ??… - monacelt : No. Gli interventi su istruzione prevedono, ad es, riforme di carriere e meccanismi di assunzione docenti nella scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzione docenti Il concorso ordinario è un modello vincente per l’assunzione degli insegnanti? Lettera Orizzonte Scuola Concorso sostegno, dimensionamento scolastico, Dsga. Ecco gli emendamenti M5S approvati

“In particolare, grazie a un emendamento a prima firma Vittoria Casa, abbiamo autorizzato un concorso più snello per l’immissione in ruolo dei docenti con la specializzazione sul sostegno. Altro ...

Scuola, graduatorie concorso maestre 0-6 per assunzioni 2021: 'Errori nei punteggi'

Maestre 0-6 infanzia e asili nido lamentano errori nei punteggi delle graduatorie del concorso ai fini delle scuole di Roma dal 2021.

“In particolare, grazie a un emendamento a prima firma Vittoria Casa, abbiamo autorizzato un concorso più snello per l’immissione in ruolo dei docenti con la specializzazione sul sostegno. Altro ...Maestre 0-6 infanzia e asili nido lamentano errori nei punteggi delle graduatorie del concorso ai fini delle scuole di Roma dal 2021.