Vaccini antinfluenzali e anti-Covid contraffatti venduti su internet: 2 siti web oscurati dai NAS (Di sabato 19 dicembre 2020) Prosegue l'attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in relazione all'emergenza sanitaria connessa con la diffusione dell'epidemia di Covid-19 e volta, in particolare, al monitoraggio dell'offerta in vendita sul web di medicinali. Farmaci e Vaccini "anti-Covid" venduti online Il mercato virtuale veicolato dalla rete internet, infatti, come emerso in precedenti controlli che hanno già portato all'oscuramento di 132 siti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è diventato un'importante fonte di commercio e approvvigionamento di farmaci ad uso umano, molto spesso non autorizzati, con claim accattivanti e asseritamente vantanti proprietà in grado di prevenire e curare diverse patologie, tra le quali il ...

