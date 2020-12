Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 11:10 (Di sabato 19 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in via libera dal Consiglio dei Ministri alle 9 misure per le festività natalizie a partire dal 21 dicembre stop agli spostamenti tra le regioni e poi dal 24 dicembre tutti i festivi e prefestivi lì sarà zona rossa nei giorni feriali si torna in zona arancione è un regime di zona rossa alternata decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case italiane a controllare detto il premier Giuseppe Conte ci sono piccole deroghe durante i giorni di zona rossa ci si potrà spostare dai piccoli centri abitati per un massimo di 30 km senza però entrare all’interno delle città capoluogo Per quanto riguarda gli spostamenti per le festività si potranno ospitare massimo 2 persone e queste Ultime potranno effettuare soltanto uno spostamentoal ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in via libera dal Consiglio dei Ministri alle 9 misure per le festività natalizie a partire dal 21 dicembre stop agli spostamenti tra le regioni e poi dal 24 dicembre tutti i festivi e prefestivi lì sarà zona rossa nei giorni feriali si torna in zona arancione è un regime di zona rossa alternata decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case italiane a controllare detto il premier Giuseppe Conte ci sono piccole deroghe durante i giorni di zona rossa ci si potrà spostare dai piccoli centri abitati per un massimo di 30 km senza però entrare all’interno delle città capoluogo Per quanto riguarda gli spostamenti per le festività si potranno ospitare massimo 2 persone e questepotranno effettuare soltanto uno spostamentoal ...

fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - fanpage : #DPCMnatale Matteo #Salvini ha intenzione di disobbedire alle regole imposte dal Governo: - fanpage : Arcuri: “Una terza ondata comprometterebbe la campagna vaccinale” #19dicembre - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, arriva un altro bus in casa Atm. Verrà utilizzato per le tratte autostradali) è stato… - Benny99125790 : Perché è da stamattina che ho il porco disel che prevale? Eppure ieri notte mi son addormentata con le ultime notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Quali saranno le regole da rispettare durante i pranzi nel periodo natalizio

Con l’entrata in vigore delle misure restrittive annunciate dal Premier Conte, si potranno invitare non più di due persone con figli minori.

Covid Pavia, 5 morti in Rsa: 114 positivi su 130 ospiti «quasi tutti asintomatici»

Ci sono stati cinque anziani morti nelle ultime ore tra ospiti della casa di riposo "Fondazione Istituzioni Riunite" di Mede, in provincia di Pavia. Ne dà notizia la Provincia pavese secondo la quale ...

Con l’entrata in vigore delle misure restrittive annunciate dal Premier Conte, si potranno invitare non più di due persone con figli minori.Ci sono stati cinque anziani morti nelle ultime ore tra ospiti della casa di riposo "Fondazione Istituzioni Riunite" di Mede, in provincia di Pavia. Ne dà notizia la Provincia pavese secondo la quale ...