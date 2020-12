Traffico di documenti sospetti tra l'Ucraina e l'Italia, stroncato giro di falsari (Di sabato 19 dicembre 2020) documenti falsi per il reddito di cittadinanza, tutti percepivano altre entrate: denunciati in 7 2 ottobre 2020 Novantadue indagati, decine di perquisizioni ed altrettanti sequestri di documenti falsi ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 19 dicembre 2020)falsi per il reddito di cittadinanza, tutti percepivano altre entrate: denunciati in 7 2 ottobre 2020 Novantadue indagati, decine di perquisizioni ed altrettanti sequestri difalsi ...

Agenzia_Ansa : Un traffico internazionale di #documenti falsi prodotti in #Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polac… - MediasetTgcom24 : Traffico documenti falsi dall'Ucraina, perquisizioni in tutta Italia #trieste - cybersec_feeds : RT @Euro_comunica: Perquisizioni in tutta Italia per traffico documenti falsi - AndrzejNie1 : RT @Agenzia_Ansa: Un traffico internazionale di #documenti falsi prodotti in #Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche è… - ilbassanese : Un traffico internazionale di patenti, certificati di abilitazione alla guida, documenti di identità e diplomi fals… -