Parma-Juventus 0-4 | Buffon | “Stiamo diventando la squadra di Pirlo”

"Siamo riusciti a fare nostra la partita. Ora abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà come la Fiorentina. Poi inizieranno gli scontri diretti e non vogliamo rimpianti. Se siamo i favoriti per lo Scudetto? Una partita non fa testo. Dobbiamo inanellare risutati e prestazioni positive. A quel punto potremo dire di essere diventati la squadra di Andrea Pirlo". Queste le dichiarazioni di Gigi Buffon, uno dei migliori in campo in Parma-Juventus 0-4. L'estremo difensore bianconero salva due volte il risultato al ritorno da ex al Tardini: "Quando vengo a Parma, ho sempre dentro un sentimento di nostalgia e di ricordi – ha spiegato ai microfoni di Dazn – Ho passato qui dieci anni di vita indimenticabili. La gente di Parma ...

