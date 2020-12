Nvidia RTX 30 Super | samsung sarà ancora il produttore?

Leggi su tuttotek

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sembrerebbe cheabbia sceltouna voltaper la produzione dei chip per le sue schede GeForce RTX serie 30A quanto pare, secondo voci di corridoio,avrebbe scelto nuovamenteper la produzione dei chip delle sue schede video. In particolare avrebbe perfezionato un nuovo accordo per la seconda ondata di GPU serie 30, con riferimento ai modelli della linea. Una scelta non così ovvia, a giudicare dai numerosi problemi riguardante la disponibilità delle schede, ampiamente criticata dai consumatori negli ultimi mesi.in accordo con TSMC? Visti i tanti problemi sul piano della produzione di chip, mesi fa, si vociferava di una virata del colosso Americano verso altri produttori come TSMC, per i modelli ...