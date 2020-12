Ecco perché la stagflazione è in agguato (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è un pericolo in agguato, anche se nessuno (o quasi) ne parla: il ritorno nella seconda parte del 2021 o nel 2022, di un vecchio avversario nelle economie occidentali, la stagflazione, la miscela esiziale tra inflazione e stagnazione. Chi ha studiato economia negli anni Ottanta del secolo scorso ricorda che il tema occupava uno o due capitoli dei manuali universitari dell’epoca, a ragione, principalmente, dell’esperienza avutasi nella seconda metà degli anni Settanta, dopo la crisi petrolifera del 1973 ed il crollo del sistema monetario internazionale ancorato al dollaro Usa (a sua volta con un nesso con l’oro) nel ferragosto 1971. Furono anni difficili, in cui l’aumento dei prezzi ed in parallelo la stagnazione dell’economia crearono disagio e tensioni sociali. Questa volta le determinanti appaiono differenti. Da un lato, le previsioni economiche ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è un pericolo in, anche se nessuno (o quasi) ne parla: il ritorno nella seconda parte del 2021 o nel 2022, di un vecchio avversario nelle economie occidentali, la, la miscela esiziale tra inflazione e stagnazione. Chi ha studiato economia negli anni Ottanta del secolo scorso ricorda che il tema occupava uno o due capitoli dei manuali universitari dell’epoca, a ragione, principalmente, dell’esperienza avutasi nella seconda metà degli anni Settanta, dopo la crisi petrolifera del 1973 ed il crollo del sistema monetario internazionale ancorato al dollaro Usa (a sua volta con un nesso con l’oro) nel ferragosto 1971. Furono anni difficili, in cui l’aumento dei prezzi ed in parallelo la stagnazione dell’economia crearono disagio e tensioni sociali. Questa volta le determinanti appaiono differenti. Da un lato, le previsioni economiche ...

GiulioCentemero : ??Ecco perché abbiamo il record di morti in #Italia ???? secondo il report #Oms non solo non era stato aggiornato il p… - NicolaPorro : #Biden ha scelto ?????? ?????????????? come responsabile delle risorse naturali. Una nomina che è stata fatta passare come ev… - NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - _pieceofheart__ : RT @planisferiale: mi raccomando riposatevi durante queste vacanze ma ehiii non dimenticatevi di studiare le 200 pagine per la verifica che… - trillina_palemi : RT @italiadeidolori: Il sogno del cabalista, come il socialista Attali, è ricostruire il mondo. Hanno bisogno di eliminare più persone per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Fiumicino, a scuola canti natalizi «senza riferimenti religiosi»: e scoppiano le polemiche Corriere Roma