Decreto di Natale: spostamenti, visite, cene con due amici o parenti e ristori. Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Entra in vigore da oggi 19 dicembre il Decreto di Natale con le nuove misure anti-contagio da Coronavirus con la pubblicazione già nella notte in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento preso nel Consiglio dei ministri di ieri sera conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla zona rossa nazionale, che scatta nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. La zona arancione nazionale invece sarà in vigore il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio 2021, con le regole stabilite dall’ultimo Dpcm del 3 dicembre scorso. Rispetto alla bozza anticipata ieri sera, il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede un articolo con ristori immediati per bar e ristoranti. Cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione dal 24 ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Entra in vigore da oggi 19 dicembre ildicon le nuove misure anti-contagio da Coronavirus con la pubblicazione già nella notte in. Il provvedimento preso nel Consiglio dei ministri di ieri sera conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla zona rossa nazionale, che scatta nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. La zona arancione nazionale invece sarà in vigore il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio 2021, con le regole stabilite dall’ultimo Dpcm del 3 dicembre scorso. Rispetto alla bozza anticipata ieri sera, ilinprevede un articolo conimmediati per bar e ristoranti. Cosa si può fare e cosa no in zona rossa e arancione dal 24 ...

StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - GIORGIO141068 : RT @Corriere: Ecco il calendario delle festività: divieti e regole, giorno per giorno - antotraversaro : RT @DavideGiac: Non mi disturba Babbo Natale, mi spaventa la Befana. Non le regole del durante, ma il vuoto del dopo. E un decreto legge ch… -