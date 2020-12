Covid-19, multa da 400 a 3mila euro per chi viola norme dl Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020) Chiledel decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da400 a3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

TeleCapriNews : Covid: multa da 400 a 3mila euro per chi viola norme previste nel DPCM di Natale: Chi viola le norme del decreto ap… - l_angiolini : @MariaConversano @teipalo MA io posso fare solo un viaggio ???? e poi lei vuole stare a bz visto che mio padre sarà p… - DiegoFavrin : @rprat75 ah tu sei sicuro che lui creda all'esistenza del covid-19? beh ora che dopo 25.000 dollaroni di multa ha s… - pp_underwood : @Daniele_V94 C'è stato poi 'un giudice a Berlino' che ne ha messo in dubbio la costituzionalità, e forti critiche d… - a_r_i_something : @kat_prima Si. Stavolta non ci sto. Basta. Siamo in pochissimi, funestati dalla morte durante questo anno (NON PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid multa Non rispettano la normativa anti-covid, 400 euro di multa per tre negozianti di Trapani Tp24 Roma: al bar oltre l'orario consentito e giovani in strada senza motivo, 7 multe e locale chiuso

Roma, 19 dic 10:21 - (Agenzia Nova) - I carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno eseguito controlli mirati a verificare il rispetto delle norme per limitare la diffusione del contagio dal Covid ...

Natale in tempi di Covid, cosa succede negli altri Paesi del mondo

Dal lockdown duro di Germania, Austria e Olanda alle saune di gruppo della Finlandia: le ricette anti-virus sono moltissime ...

Roma, 19 dic 10:21 - (Agenzia Nova) - I carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno eseguito controlli mirati a verificare il rispetto delle norme per limitare la diffusione del contagio dal Covid ...Dal lockdown duro di Germania, Austria e Olanda alle saune di gruppo della Finlandia: le ricette anti-virus sono moltissime ...