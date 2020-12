Allarme esodo per Natale: Frecce sold out e chilometri di code sulle autostrade (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ iniziata la fuga dal Nord Italia: nel weekend oltre un milione di persone in partenza. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)Dopo l’ultimo DPCM firmato ieri sera, 18 dicembre, è iniziata già la grande fuga dal Nord Italia. Nel weekend prima di Natale si prevedono spostamenti massicci: secondo la Sea (Search Engine Advertising) saranno 80mila le persone che da Milano si sposteranno in aereo, 50mila quelli che prediligeranno il treno, mentre il resto si sposterà in auto. Leggi anche -> Coronavirus, morto ex calciatore della Juve: vinse scudetto e Coppa Italia Allarme esodo per Natale C’è grande apprensione per questo ultimo weekend giallo prima che delle nuove restrizioni anti-Covid, spiegate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera, 18 dicembre, e che ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ iniziata la fuga dal Nord Italia: nel weekend oltre un milione di persone in partenza. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)Dopo l’ultimo DPCM firmato ieri sera, 18 dicembre, è iniziata già la grande fuga dal Nord Italia. Nel weekend prima disi prevedono spostamenti massicci: secondo la Sea (Search Engine Advertising) saranno 80mila le persone che da Milano si sposteranno in aereo, 50mila quelli che prediligeranno il treno, mentre il resto si sposterà in auto. Leggi anche -> Coronavirus, morto ex calciatore della Juve: vinse scudetto e Coppa ItaliaperC’è grande apprensione per questo ultimo weekend giallo prima che delle nuove restrizioni anti-Covid, spiegate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera, 18 dicembre, e che ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme esodo Natale, allarme esodo nel weekend. Sold out le Frecce, traffico verso la Liguria Agenzia ANSA Covid, in Sicilia previsti 70mila rientri per le feste natalizie. Occhi puntati sullo Stretto di Messina

Sono più di 50mila le persone che si sono iscritte al sito della Regione e che torneranno sull'isola con treni, aerei e navi, a questi si aggiungono i viaggiatori in auto. Boom di registrazioni e tamp ...

Allarme esodo, il virus circola di più

Sono più di 50mila le persone che si sono iscritte al sito della Regione e che torneranno sull'isola con treni, aerei e navi, a questi si aggiungono i viaggiatori in auto. Boom di registrazioni e tamp ...