“Un test molecolare per distinguere tra Covid e influenza con un unico tampone” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La campagna vaccinale antinfluenzale è iniziata anche se, in alcuni, in ritardo e con carenza di dosi. L’immunizzazione dal virus dell’influenza è considerata ancora più importante quest’anno per distinguere i sintomi influenzali da quelli del Covid. Tra gli strumenti che potranno essere utilizzati c’è anche un test molecolare che può rilevare e differenziare tra i virus SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un unico tampone. Il test Alinity m Resp-4-Plex, informa con una nota la Abbott, può essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) La campagna vaccinale antle è iniziata anche se, in alcuni, in ritardo e con carenza di dosi. L’immunizzazione dal virus dell’è considerata ancora più importante quest’anno peri sintomili da quelli del. Tra gli strumenti che potranno essere utilizzati c’è anche unche può rilevare e differenziare tra i virus SARS-CoV-2,A,B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un. IlAlinity m Resp-4-Plex, informa con una nota la Abbott, può essere effettuato con unnasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di ...

