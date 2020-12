Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mia comitato tecnico-scientifico ora si cercano Alchimia per far passare il Natale con i familiari retta inversione di tendenza in corso il retino e scende più Per quanto riguarda i vaccini siamo a buon punto allo studio la possibilità di vaccinare il corpo di scuola della curva non si ferma difficile riaprire il 7 gennaio negli Stati Uniti sono quasi 3300 i morti nelle24 ore in Brasile oltre 1000 casi Secondo i dati del Ministero della Salute riportati anche dalla stampa locale si parla di un totale di 184827 dall’inizio del l’ultima pandemia sono partiti da Bengasi rientreranno a Mazara del Vallo domenica due pescherecci con a bordo 18 marittimi sequestrati in Libia per 108 giorni la vicenda si è risolta con una missione a Bengasi di Conte Di ...