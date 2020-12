(Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiama-1-ed è una piccolalipidica che ha svariate funzioni nell'organismo, dove regola processi legati al sistema immunitario, alla funzione vascolare e cerebrale. Nei pazienti, la presenza di-1-circolante - in piccole o grandi quantità - può fare da campanello d'allarme per capire, da subito, quanto grave sarà la malattia e decidere, quindi, le cure più opportune. Nel 2014 ne è stato dimostrato il ruolo nell'aggressività di alcuni tumori cerebrali, dove oltre a indurre resistenza ai chemioterapici, stimola la formazione di nuovi vasi sanguigni che alimentano il tumore, apportando nutrimento alle cellule cancerogene. Nel, in cui i vasi vengono danneggiati dal processo infiammatorio innescato dall'infezione, ...

askanews_ita : Sfingosina-1-fosfato: la molecola che ci può salvare dal Covid-19 #Covid_19 - Giornaleditalia : Sfingosina-1-fosfato: la molecola che ci pùò salvare dal Covid-19 - HannaNikye : RT @Affaritaliani: Sfingosina-1-fosfato: la molecola che ci pùò salvare dal Covid-19 - Affaritaliani : Sfingosina-1-fosfato: la molecola che ci pùò salvare dal Covid-19 - CryAntonino : RT @emergency_live: Covid-19, scoperto un biomarcatore in grado di predire la gravità della malattia e la mortalità nei singoli individui:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfingosina fosfato

askanews

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Milano, 18 dic. (askanews) - Si chiama Sfingosina-1-fosfato ed è una piccola molecola lipidica la cui presenza - in piccole o grandi quantità - nel sangue dei pazienti Covid può far capire, da subito, ...