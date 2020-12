"Rinchiuderli in casa per tutte le feste"? L'orrore di Speranza scatena la Meloni: fatto a pezzi (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Io chiuderei tutti in casa per l'intera durata delle festività". Parole e musica del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha spiegato la sua ricetta sovietica al Corriere della Sera. Parole rilanciate da Giorgia Meloni, che si scaglia contro Speranza e un "governo cinico e irresponsabile". Su Twitter, la leader di Fratelli d'Italia, attacca: "Prima chiedono sacrifici a aziende e italiani per scongiurare il lockdown a Natale, poi ritrattano e, senza ancora aver dato indicazioni sui nuovi provvedimenti (lasciando cittadini nell'incertezza), pronunciano queste frasi alimentando caos e paure. Governo di cinici irresponsabili", conclude la Meloni. No, le parole di Speranza non le sono piaciute. Affatto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Io chiuderei tutti inper l'intera durata delle festività". Parole e musica del ministro della Salute, Roberto, che ha spiegato la sua ricetta sovietica al Corriere della Sera. Parole rilanciate da Giorgia, che si scaglia controe un "governo cinico e irresponsabile". Su Twitter, la leader di Fratelli d'Italia, attacca: "Prima chiedono sacrifici a aziende e italiani per scongiurare il lockdown a Natale, poi ritrattano e, senza ancora aver dato indicazioni sui nuovi provvedimenti (lasciando cittadini nell'incertezza), pronunciano queste frasi alimentando caos e paure. Governo di cinici irresponsabili", conclude la. No, le parole dinon le sono piaciute. Af

briks08 : No... Covid tutto Covid, nn so come faccia la gente ad essere così scema da credere alle frottole ed ai tamponi fa… - L_identitario : Combattere un virus.. L'assurda e delirante teoria divenuta realtà per imporre il controllo totale sui cittadini e… - Meira85253235 : ...anzi si accusano esclusivamente i cittadini di cattivi comportamenti ,minacciando di rinchiuderli in casa sine d… - FraLauricella : @giovannincasa Ma se hai tanti figli che attraversano prudentemente sulle strisce e uno che attraversa con gli occh… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinchiuderli casa Una vita insieme, anche sugli spalti: l'omaggio del club alla coppia di tifosi Corriere del Ticino