Il video porta il pubblico nella storia della canzone che ha come sfondo alcuni dei luoghi più suggestivi di Ravenna, dalla Darsena alla Basilica di San Vitale

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna vieni "Ravenna, vieni via con me": online il videoclip di Paolo Conte girato in città RavennaToday Reggia, Cgil-Cisl-Uil contro il direttore Maffei per la gestione del personale

CASERTA - Le segreterie Cgil, Cisl, Uil, Flp, Confintesa, Unsa, Usb della Reggia hanno diffuso ieri un articolato documento nel quale denunciano “anomalie gestionali” che ...

RAVENNA: Il Prefetto annuncia controlli serrati per le festività natalizie

I comportamenti scorretti che rischiano di agevolare la diffusione del Covid verranno sanzionati senza se e senza ma. È quanto ha annunciato la Prefettura di Ravenna in merito alle festività natalizie ...

