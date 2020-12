Quel Mauro Corona, virus che sta invadendo tutti i programmi - (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laura Rio Quel Mauro Corona, virus che sta invadendo tutti i programmi Se avessimo ancora la forza per scherzare, potremmo riderci, sul Corona-virus della televisione. Ma vi pare che con tutti i problemi che sta attraversando la tv di Stato (per non parlare di tutti Quelli che sta attraversando il Paese), il dibattito possa vertere da giorni, anzi da settimane, sull'esclusione di Mauro Corona (nella foto) da Cartabianca di Raitre? Cioè sull'esclusione di uno scrittore/scultore/alpinista che ha dato della «gallina» a una conduttrice (Bianca Berlinguer) che si è offesa non perché è stata apostrofata a Quel modo, ma ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laura Rioche staSe avessimo ancora la forza per scherzare, potremmo riderci, suldella televisione. Ma vi pare che coni problemi che sta attraversando la tv di Stato (per non parlare dili che sta attraversando il Paese), il dibattito possa vertere da giorni, anzi da settimane, sull'esclusione di(nella foto) da Cartabianca di Raitre? Cioè sull'esclusione di uno scrittore/scultore/alpinista che ha dato della «gallina» a una conduttrice (Bianca Berlinguer) che si è offesa non perché è stata apostrofata amodo, ma ...

john_nuppey : @maurobarbessi Grazie Mauro... sì dai lo ammetto, questa m’è venuta benone. Piace tanto anche a me. Come sempre c’è… - supereroetv : #Sanremo2021 ho bisogno di quel nome Big che in realtà cantante non è come un Mauro Coruzzi nel 2015 - onedaveinurlife : @how2Bmario Franco Di Mare. Ora il pretesto per attaccare la RAI è fingersi gli avvocati di quel coso chiamato Mauro Corona. - TMW_radio : ??? #Maracanà Mauro #Bergonzi ??? «Se a gioco fermo un giocatore ti manda a quel paese è giusto in quel caso il ros… - AlbertoBellotto : Dentro al pezzo trovate anche una mia viz sui momenti chiave di quel periodo. ?? Qui trovate il pezzo di Mauro:… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel Mauro Rai 3, Franco Di Mare: “Chiudere Cartabianca? Fossi matto. Ma Mauro Corona ha problemi veri con… Il Fatto Quotidiano Quel Mauro Corona, virus che sta invadendo tutti i programmi

Ma vi pare che con tutti i problemi che sta attraversando la tv di Stato (per non parlare di tutti quelli che sta attraversando il Paese), il dibattito possa vertere da giorni, anzi da settimane, sull ...

Natale, arriva in libreria "I supereroi (quelli veri) del ‘900". Il nuovo libro di Riccardo Clementi

Il volume, la cui prefazione è stata scritta da Massimo Acciai Baggiani, è già disponibile e ordinabile in tutte le librerie d’Italia, ma anche nei principali store online oppure direttamente sul sito ...

Ma vi pare che con tutti i problemi che sta attraversando la tv di Stato (per non parlare di tutti quelli che sta attraversando il Paese), il dibattito possa vertere da giorni, anzi da settimane, sull ...Il volume, la cui prefazione è stata scritta da Massimo Acciai Baggiani, è già disponibile e ordinabile in tutte le librerie d’Italia, ma anche nei principali store online oppure direttamente sul sito ...