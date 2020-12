“Noi…”. Uomini e Donna, Roberta e Riccardo regalano un colpo di scena clamoroso: cosa è successo in studio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono frequenti i colpi di scena a Uomini e Donne. Questa volta i protagonisti sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, volti noti per gli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine. Circa un mese fa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con la storica compagna Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso in studio spiegando di voler trovare l’amore e raccontando la fine della sua relazione con la parrucchiera di Brescia. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – aveva raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono frequenti i colpi die Donne. Questa volta i protagonisti sonoGuarnieri eDi Padua, volti noti per gli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine. Circa un mese fa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con la storica compagna Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso inspiegando di voler trovare l’amore e raccontando la fine della sua relazione con la parrucchiera di Brescia. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – aveva raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualche le era stato raccontato da un’altra ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - guendaetommy : RT @PiccolaAnima00: @guenda_ggoria Cara Guenda,sei l’unica che può dare davvero una parola di conforto alla tua meravigliosa mamma:grande d… - PiccolaAnima00 : @guenda_ggoria Cara Guenda,sei l’unica che può dare davvero una parola di conforto alla tua meravigliosa mamma:gran… - Magamag76377872 : RT @anna11824: Bergoglio ha dedicato il prossimo anno liturgico a San Giuseppe dicendo che NOI dobbiamo imitarlo! Ma forse non ricorda che… - UterusCult : RT @planisferiale: oh no :( gli uomini vogliono far parte del femminismo :( un movimento creato dalle donne per le donne :( ma noi non li v… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi… Uomini Abusarono di un disabile, condannati tre ‘orchi’ Cosenza Informa